Inps: in tre mesi 1,3 mln assunzioni, -24%

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi tre mesi del 2020 sono state 1.338.000 con un calo rispetto al primo trimestre del 2019 del 24%. Lo rileva l'Inps nel suo Osservatorio sul precariato spiegando che la contrazione è risultata particolarmente rilevante nel mese di marzo (-37,8%), per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19. Tutte le tipologie contrattuali sono state interessate al calo. Per i contratti a tempo indeterminato la variazione netta (attivazioni più trasformazioni meno cessazioni) è stata positiva per 146.283 unità a fronte delle 238.541 dello stesso periodo del 2019 (-38,68%). (ANSA).