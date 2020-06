Inps: a maggio 849 mln ore autorizzate Cig Covid

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - A maggio l'Inps ha autorizzato 849,2 milioni di ore di cassa integrazione con causale Covid 19, in linea con quelle autorizzate per aprile (832,4 milioni). Le ore autorizzate nel mese di maggio con causale "emergenza sanitaria covid-19" - precisa l'Istituto - si riferiscono interamente al decreto Cura Italia (e quindi sono solo le prime nove previste).

In due mesi si sono superati i 1,68 miliardi di ore, record assoluto per la cassa integrazione. (ANSA).