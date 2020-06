Borsa: Milano +0,2% con Cnh e Nexi, in calo Atlantia

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - La Borsa di Milano dopo un avvio debole, cerca il rialzo con il Ftse Mib che guadagna un marginale 0,22% a 19.635 punti. A contribuire gli acquisti su Cnh (+1,97%), Nexi (+1,56%), Diasorin (+1,35%). Bene anche Ubi (+1,12%) mentre va avanti l'ops di Intesa con via libera dell'Ivass e l'attesa di Consob e di Antitrust.

In flessione Atlantia (-1,19%) mentre emerge da una anticipazione dell'Ft che il gruppo ha inviato una lettera all'Ue accusando il governo italiano di aver violato le norme europee. Prese di beneficio su Amplifon (-0,86%) mentre sono cedenti Eni (-0,5%) e Saipem (-0,63%) con il petrolio in calo.

Lo spread tra btp e bund si muove a ridosso dei 180 punti base.

