Borsa: Europa debole, Milano si conferma controcorrente (+0,50%)

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Le Borse europee si mostrano deboli e in altalena. L''indice d'area Stoxx 600 perde un quarto di punto con vendite in particolare su energia e investimenti immobiliari. I listini guardano sempre ai timori di una seconda ondata del Covid che però viene esclusa in Europa al momento dal Commissario Ue, Paolo Gentiloni. Mentre la Bce si attende un -8,7% del pil nell'Eurozona quest'anno.

Tra le singole Piazze, Londra cede lo 0,37%, Parigi lo 0,45%, Francoforte è piatta (+0,06%). Mentre Milano si conferma in rialzo (Ftse Mib +0,50% a 19.661 punti) con l'evidenza di Cnh (+2,96%), Ferragamo (+2,24%) e fuori dal paniere principale Astaldi (+3,8%) con il cda che ha approvato i bilanci 2019 e 2018 e convocato l'assemblea per fine luglio. Lo spread tra Btp e Bund è sempre a ridosso dei 180 punti. Il petrolio si conferma in calo con il wti sotto i 38 dollari. Quanto all'euro scambia a 1,1238 sul dollaro. (ANSA).