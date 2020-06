Borsa: Asia ancora debole con timori nuova ondata Covid

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Borse di Asia e Pacifico in calo così come i future sull'Europa e Wall Street. Prosegue dunque la debolezza dei mercati che scontano ancora le incertezze legate al Covid con i timori di una recrudescenza del virus, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina con i nuovi focolai accertati a Pechino.

Nel dettaglio Tokyo cede lo 0,45%, Hong Kong lo 0,47%, Seul lo 0,35%, Sydney lo 0,92% mentre si muovono sulla parità Shanghai (+0,07%) e Shenzhen (+0,17%). Quanto a macro di giornata l'agenda prevede la a pubblicazione del Bollettino economico della Bce e il proseguimento della riunione delle autorità di vigilanza Eba, del Consiglio e del Parlamento europeo. Al via anche la riunione sulla politica monetaria della Bank of England. Sotto la lente dagli Usa le richieste di sussidio di disoccupazione e l'indice di produzione della Fed di Filadelfia.

(ANSA).