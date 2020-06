Via libera Ue a garanzie per prestiti fino a 30.000 euro

La Commissione Ue ha dato il via libera alle modifiche introdotte dal Parlamento nelle conversione in legge del decreto liquidità. Lo rende noto Mcc spiegando che le misure saranno operative dal 19 giugno. Le principali novità, ricorda Mcc, riguardano la garanzia concessa automaticamente con copertura al 100%: l'importo massimo del finanziamento arriverà a 30mila euro dai precedenti 25mila; la durata massima raggiungerà 10 anni, rispetto ai 6 precedenti, fermo restando l'obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall'erogazione.

La platea dei beneficiari è stata inoltre estesa a broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.