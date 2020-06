Turismo: quest'anno fatturato -50%, agire per ripartire

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Nella migliore delle ipotesi quest'anno il settore del turismo subirà un calo del fatturato del 50%". Così Stefania Radoccia, Market leader Ey, in occasione del digital talk 'Italia Riparte', che prende le mosse dallo studio curato da Ey, con Cdp e Luiss Business School. "Un contributo alla realizzazione di un piano per la ripartenza del Paese" nel post-Covid, viene spiegato.

Oltre al fatturato c'è "un problema di patrimonio, per circa 3 miliardi, e di liquidità, con una riduzione di circa 2,5 miliardi di euro - evidenzia Radoccia - intervenire è necessario: con accorpamenti, iniezioni di liquidità e operazioni sul patrimonio". Il capo economista di Cassa depositati e prestiti, Andrea Montanino, fa notare come se l'economia italiana è molto frammentata, "il settore alberghiero lo è ancora di più", basti pensare che "solo il 5% degli alberghi italiani appartiene a un gruppo". Secondo il direttore della Luiss Business School, Paolo Boccardelli, è arrivato il momento di agire "sulla dimensione professionale" del settore turistico, cosa che "va a toccare la cultura imprenditoriale".

(ANSA).