Petrolio: -2,6% a 37,4 dlr su timori nuova ondata Cina

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - E' in calo questa mattina il prezzo del petrolio, spinto al ribasso dai timori di una nuova ondata di Coronavirus in Cina. Il Wti perde il 2,6% scendendo a 37,4 dollari dopo aver chiuso la giornata di ieri in rialzo del 3,4%.

Il Brent arretra invece dell'1,9% a 40,18 dollari al barile.

(ANSA).