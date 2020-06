Oro: prezzo stabile a 1.725 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Quotazioni dell'oro stabili questa mattina a 1.725 dollari l'oncia. Gli investitori stanno prendendo tempo per valutare le mosse della Fed da una parte e i rischi di una possibile nuova ondata di Covid in Cina. In ribasso le altre materie prime: l'argento perde lo 0,5%, il platino lo 0,7% e il palladio lo 0,6%. (ANSA).