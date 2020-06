Fiere: Goldoni (Cfi), 42 eventi a sostegno made in Italy

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Le fiere internazionali B2B e B2C dedicate ai settori industriali svolgono una importante funzione di presidio del mercato per i beni strumentali, per i prodotti intermedi e per i beni di consumo". Così Massimo Goldoni, presidente del Comitato Fiere industria in una nota nella quale si sottolinea l'impegno di Cfi " per portare a termine i programmi fieristici che sono in calendario a partire dal 1° settembre 2020, pur nella previsione che a questi eventi verranno a mancare espositori e visitatori professionali internazionali" con 42 eventi a sostegno del made in Italy che avranno luogo tra settembre e novembre . Nella nota Goldoni sottolinea infine che si riserva "di sostenere a tutti i livelli politici lo sforzo per gli "Eventi di bandiera" espressione della competitività delle imprese italiane nella sfida internazionale". (ANSA).