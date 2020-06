Ferriera: Mise, pronto accordo programma, aiuto Fincantieri

(ANSA) - TRIESTE, 17 GIU - L'Accordo di programma per la riconversione industriale della Ferriera di Trieste verrà sottoscritto nei prossimi giorni. E' quanto è emerso durante una videoconferenza, a cui ha partecipato tra gli altri il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che questa mattina - riporta una nota del Mise - ha avuto "un colloquio con l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono, durante il quale è stata confermata la disponibilità dell'azienda a individuare, anche con il coinvolgimento di società fornitrici del Gruppo, una soluzione concreta al futuro occupazionale dei lavoratori che potrebbero non rientrare nel perimetro delle attività previste dalla chiusura dell'area a caldo della Ferriera". Per questi la Regione Fvg ha confermato l'impegno a supportare la loro ricollocazione attraverso un percorso di formazione. "La tutela di tutti i lavoratori della Ferriera di Servola - afferma Patuanelli - è un punto fondamentale dell'accordo di programma che ha visto tutte le parti coinvolte, pubbliche e private, protagoniste di un grande lavoro di squadra". (ANSA).