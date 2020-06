Confedilizia, estendere superbonus al 2022

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La Confedilizia chiede al Governo di estendere il superbonus a tutto il 2022 e di semplificare la burocrazia per le locazioni brevi. Nel suo intervento agli Stati generali dell'Economia l'associazione ha definito gli incentivi per l'efficientamento energetico e per il miglioramento sismico degli edifici previsti dal "decreto Rilancio" "un'ottima opportunità per il settore immobiliare". "La scelta giusta - sottolinea - sarebbe quella di estendere la durata del superbonus (al momento previsto fino a fine 2021, ndr) almeno a tutto il 2022".

Per quanto riguarda invece le locazioni brevi che tanto impulso hanno dato al settore immobiliare in questi anni, secondo l'associazione "la prima cosa da fare è semplificare le innumerevoli comunicazioni oggi richieste per iniziare a locare per soggiorni brevi e quelle previste ad ogni cambio di contratto".

.Le diverse comunicazioni per chi loca un'immobile per meno di 30 giorni per Confedilizia potrebbero convergere tutte nel sistema di registrazione del servizio "Alloggiati" del Ministero dell'interno (integrando la scheda attuale con i dati richiesti dagli altri enti). A sua volta il Ministero - sottolinea - potrebbe fornire i vari dati ai soggetti interessati dagli stessi. In questo modo, con una comunicazione unica e condividendo i dati già in possesso del Ministero dell'Interno, i vari interessi in gioco sarebbero tutti soddisfatti, senza un'eccessiva (quanto inutile) burocrazia e con costi minimi per il cittadino e per lo Stato". (ANSA).