Borsa: Milano negativa (-0,5%) con le banche, spread a 180

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Torna negativa (-0,5%) Piazza Affari e lo spread risale a 180 punti, con le banche in calo, da Bper (-2,2%), verso l'aumento di capitale per le filiali che Intesa rileverà con l'ops su Ubi (-1,2%), a Unicredit (-1,1%), ma anche Banco Bpm (-1%) , mentre tiene Intesa (+0,4%), dopo aver ricevuto il via libera dall'Ivass per le attività assicurative di Ubi.

Pesante Atlantia (-2,2%), in cerca di un accordo col governo su Aspi, e male i petroliferi, con Tenaris (-1,9%), Saipem (-1,6%) e Eni (-0,5%), col nuovo calo del greggio (wti -0,7%) con la frenata della Cina per il timore del ritorno del Covid.

Giù Fca (-0,6%) mentre l'Antitrust apre un'indagine sulla fusione con Psa ed entrambe ribadiscono di tenere fermo l'obiettivo.

Allunga Recordati (+5,6%) con Goldman Sachs che alza il target price per progressi su un farmaco per l'endocrinologia.

Brillante Nexi (+3%) sull'ipotesi di passi avanti per la fusione con Sia, bene Tim (+0,8%) e Stm (+1,2%), il lusso con Ferragamo (+1,9%) e Moncler (+1,4%). Giù Mediaset (-0,4%) in attesa di Mfe. (ANSA).