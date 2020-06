Borsa: Milano debole (+0,2%), banche in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Positiva Piazza Affari (+0,2%), con lo spread a 177 e alcune banche che guadagnano, da Fineco (+1,9%) a Intesa (+1,5%), ricevuto il via libera dall'Ivass per le attività assicurative di Ubi (-0,7%). In rosso Bper (-0,5%) verso l'aumento di capitale per le filiali che Intesa rileverà con l'ops su Ubi.

In fondo al listino principale Atlantia (-1,9%) in cerca di un accordo col governo su Aspi, e Diasorin (-1,4%). Male i petroliferi con Tenaris (-1,5%) e Saipem (-1,3%), mentre tiene Eni (+0,1%), col greggio in calo (wti - 0,9% a 38 dollari al barile) e i dati Opec di maggio che fanno segnare -6,3 mln barili al giorno.

Balzi di Recordati (+4,4%) dopo che Goldman Sachs ha alzato il target price sulla scia dei passi avanti di un nuovo farmaco dell'azienda, usato in endocrinologia, e Nexi (+2,85%), sull'ipotesi di passi avanti per la fusione con Sia. Bene Tim (+1,9%) e si riprende il lusso con Ferragamo (+2,3%) e Moncler (+1,4%). In rialzo Stm (+1,2%) come il comparto in Europa, positive Fca (+0,6%) e Poste (+0,5%). (ANSA).