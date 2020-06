Borsa: Europa positiva dopo avvio in rialzo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Sono in rialzo le principali Piazze europee, tranne Madrid e Piazza Affari (-0,1%), con lo spread a 178, dopo l'avvio positivo di Wall Street, in attesa che il presidente della Fed, Jerome Powell, torni a parlare al Congresso. La migliore è Parigi (+0,9%), seguita da Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,4%).

L'indice d'area, Stoxx 600, cresce (+0,9%), ma sotto il peso dei petroliferi, da Aker (-2,6%) a Equinor (-2), col greggio in calo (wti -1,2% a 37,9 dollari al barile) e i dati Opec di maggio che fanno segnare -6,3 milioni di barili al giorno.

In ordine sparso le banche, con perdite per Erste Group (-2,2%) e Virgin Money (-2,4%) e guadagni per Ing e Bnp Paribas (+1,3%). Male qualche assicurativo, come Cnp (-3,4%). Tra le auto perde Renault (-2%), mentre guadagnano Fca (+0,5%) e Peugeot (+0,4%). Brillanti i semiconduttori, con picchi per Be Semiconductor (+3,3%), Asml e Infineon (+2,9%). (ANSA).