Casa: da Ubi 16 milioni a Prelios per alloggi sociali Umbria

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Ubi Banca ha concesso un finanziamento da 16 milioni di euro a favore del fondo Asci (Abitare Sostenibile Centro Italia) gestito da Prelios, per realizzare quattro complessi destinati ad alloggi sociali in Umbria. "L'operazione - spiegano Ubi e Prelios - consentirà di realizzare complessivamente 400 appartamenti attraverso 4 progetti, due a Perugia e gli altri a Foligno e Gubbio, per "rispondere alle necessità abitative grazie alla realizzazione di alloggi che, nella maggior parte dei casi, verranno locati a canoni calmierati rispetto al libero mercato".

Il fondo Asci parteciperà i due progetti di Perugia all'iniziativa di assistenza agli anziani "Intergenerational Housing Project" con cui il Comune di Perugia si è aggiudicato, insieme al Consorzio Abn, la Fondazione Cariperugia e con Human Foundation, un finanziamento della Presidenza del Consiglio nell'ambito del bando nazionale per progetti sperimentali di innovazione sociale 'pay by result'. (ANSA).