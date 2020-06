Borsa: Milano trenta recupero (-0,4%), bene Ubi giù intesa

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Piazza Affari si avvicina alla parità (Ftse Mib -0,4%) a conclusione di una mattinata che si era aperta con un crollo del 3%. Con lo spread attestato a quota 186 punti e il greggio (Wti -2,37%) che sconta i timori di una nuova pandemia, Piazza Affari si destreggia meglio degli altri listini europei, spinta da Banca Generali (+3%), dopo il rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Ubs. Acquisti anche su Nexi (+2,5%), Recordati (+1,82%), Diasorin (+1,74%), Amplifon (+1,69%) e Snam (+1,27%). Contrastate Ubi (+0,7%) e Intesa (-1%), che si è accordata con Bper (-1,67%) per la cessione a quest'ultima di 5.300 sportelli in caso di successo dell'Ops sull'ex-Popolare lombarda. Giù anche Unicredit (-1,44%), cauta invece Banco Bpm ( -0,3%). Segno meno per Tim (-1,73%), Cnh (-1,8%), Mediolanum (-2%), Eni (-2,2%) e Azimut (-2,72%). (ANSA).