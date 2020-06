Borsa: Milano riduce calo (-2,4%), listino tutto in rosso

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Piazza Affari riduce il calo rispetto all'apertura (Ftse Mib -2,2%), mantenendo l'intero listino in rosso ad eccezione di Banca Generali (+0,71%).

Stabile lo spread tra Btp e Bund a 190 punti. Il titolo che fa peggio è Bper (-3,86%), che rileverà 5.300 sportelli in eccesso in relazione all'Ops di Intesa (-2,32%) su Ubi Banca (-0,67%).

Congelata al ribasso Unicredit, che segna un calo teorico dell'1,9%. Sotto pressione anche Cnh (-3,42%), Azimut (-3,66%) e Prysmian (-3,33%). In calo del 3% Atlantia, Mediolanum ed Stm, mentre fanno un po' meglio Tim (-2,4%), Unipol (-1,9%) e Leonardo (-1,9%). giù Eni (-2,64%), più cauta Saipem (-1,4%), debole Fca (-1,89%), poco mossa Pirelli (-0,33%). (ANSA).