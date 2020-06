Borsa: Milano riduce calo (-1%), bene B. Generali e Ubi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Piazza Affari riduce ulteriormente il calo (Ftse Mib -1%), spinta da Banca Generali (+2,2%) spinta dal rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Ubs.

Bene anche Fineco (+0,7%) e Ubi (+0,52%), dopo l'accordo tra Bper (-1,5%) e Intesa (-1,1%), sugli sportelli in eccesso da rilevare per rendere l'Ops compatibile con le richieste dell'Antitrust. In calo a 188 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, mentre il greggio (Wti -2,15% a 35,47 dollari) attenua il ribasso. Sotto pressione Azimut (-3,62%), Mediolanum (-2,86%), Moncler e Cnh (-2% entrambe), Giù anche Eni e Tenaris (-2,11% entrambe), Tim (-1,75%) e Atlantia (-1,5%). Più caute Fca (-1,4%) e Unicredit (-1%). (ANSA).