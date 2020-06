Borsa: Milano recupera in parte (-0,3%), spread a 188

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Recupera in parte le perdite Piazza Affari (-0,3%), mentre sono in corso gli stati generali dell'economia e Wall Street allenta le perdite. In lieve rialzo l'oro (+0,3%).

A Milano brilla Diasorin (+2,6%) e guadagnano Amplifon (+2,5%), Recordati (+2,2%) e Ferragamo (+2,5% in asta di volatilità), mentre nel lusso perde Moncler (-1,3%). In fondo al listino principale Tim (-2%), insieme ai petroliferi, da Tenaris (-1,9%) a Eni (-1,3%), col greggio in nuovo calo (Wti -3% a 35,1 dollari al barile), sui timori di una seconda ondata di Covid-19. Male Azimut(-1,8%) Campari e Cnh (-1,7%). Con lo spread tornato a scendere verso 188 punti, si allenta leggermente la tensione sulle banche, che però restano nella quasi totalità in perdita, da Unicredit (-1,7%) a Bper (-1%) dopo l'accordo sugli sportelli e Intesa (-0,9%). Bene invece Fineco (+1,5%) e Ubi (+0,2%). (ANSA).