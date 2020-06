Borsa: Milano positiva, si risollevano banche, balza Exor

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Apertura di settimana positiva (+0,4%) per Milano, eccezione in Europa, dopo un avvio in forte perdita, con l'Asia schiacciata dai timori di una nuova ondata di coronavirus e l'oro in salita (+0,6%). Piazza Affari verso fine seduta ha rialzato la testa, nella seconda giornata degli Stati generali dell'economia, con Exor a trainare il listino principale (+3,7%), insieme a Nexi (+3,4%) e Amplifon (+2,8%).

Nel lusso balzo di Ferragamo (+2,4%), mentre ha patito Moncler (-0,4%).

Meglio verso la chiusura le banche, con lo spread che ha terminato a 190 punti. I maggiori guadagni per Banca Generali (+2%), dopo il rialzo del prezzo obiettivo i un report di analisti di Ubs, insieme a Ubi (+2%). Su anche Bper (+0,9%) e Intesa (+0,2%) dopo l'accordo sugli sportelli, non Unicredit (-0,5%). Bene Poste (+0,8%), sul filo Fca (+0,04%) col comparto in ordine sparso. Riprendono fiato i petroliferi, con Eni (-0,08%), Tenaris (+0,1%) e Saipem (+2,1%), col greggio che ha invertito la tendenza (Wti +0,3% a 36,4 euro). Male Tim (-1,9%) e Campari (-1,8%). (ANSA).