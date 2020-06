Trenitalia: nuova App, self check-in e conta posti

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Trenitalia lancia una nuova App, che sarà disponibile sugli store Android e Ios, che consentirà, in un prima fase per tutti i biglietti Frecce e InterCity il "self check-in per comunicare la propria presenza a bordo treno in tutta sicurezza". L'annuncio in occasione della presentazione dell'orario estivo 2020. "Manderemo in pensione la fase: per favore biglietto", dice l'ad Orazio Iacono. Con l'App si accende anche un sistema di counter digitale, "in sperimentazione per 1.500 treni regionali" che permetterà di avere informazioni "sui posti disponibili". Al via anche "un nuovo metodo di pagamento per effettuare l'acquisto dei titoli dei biglietti con il credito telefonico" su Sim. L'app sbarcherà sugli store dal 22 giugno.

L'orario estivo invece partirà dal 14 giugno, con l'obiettivo di "rilanciare il turismo nazionale, nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni, insieme a una forte spinta alla digitalizzazione", spiega il gruppo Fs Italiane. Ecco i numeri: "oltre 150 Frecce al giorno per un totale di 40mila posti, oltre 250 nuove fermate per le Frecce, un'offerta ripristinata al 100% da luglio per InterCity Giorno (88) e Notte (20). Più di 1.700 località con seimila collegamenti regionali quotidiani". (ANSA).