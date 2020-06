Open Fiber stringe alleanza con Orange

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Open Fiber si allea con Orange.

Orange Business Services, società di servizi digitali del gruppo di tlc francese si appoggerà in Italia ai servizi forniti dalla rete a banda ultra larga di Open Fiber. "Questa partnership permetterà il delivery delle applicazioni digitali avanzate di Orange, che includono servizi di cloud, data analytics, data management platform, Internet of Things (IoT), disponibili sia per il mercato enterprise sia per la pubblica amministrazione e le comunità cittadine - spiega una nota - Un'offerta avanzata per il B2B che facilita la collaborazione remota", ovvero nel cloud.

"L'accordo con Orange Business Services testimonia la scelta chiara e inevitabile delle due aziende di puntare sull'FTTH" ha commentato l'ad di Open Fiber Elisabetta Ripa. "Con l'aggiornamento del piano industriale, Open Fiber dedicherà particolare attenzione al mondo business, data la crescente domanda di connessione a banda ultra larga da parte delle imprese. La partnership con Orange Business Services è un riconoscimento dell'efficace strategia commerciale che Open Fiber sta perseguendo e del suo ruolo sempre più rilevante nel panorama nazionale e internazionale". (ANSA).