Istat:bilancio sostenibilità solo per 4 imprese su 100

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Nel 2018 le imprese che dichiaravano di aver redatto bilanci e/o rendicontazioni ambientali e di sostenibilità erano meno del 4%, ma la quota raggiunge il 30,8% tra le grandi imprese . E' quanto risulta dal report Sostenibilità appena diffuso dall'Istat. La valutazione delle iniziative di sostenibilità ambientale viene invece praticata dal 13% delle imprese (quasi 50% nelle grandi). Il Report sottolinea come in questi anni sia aumentata la sensibilità verso questi temi da parte delle aziende e nel 2018 sette imprese su 10 hanno avuto comportamenti sostenibili con 712 mila imprese (68,9% delle imprese con 3 e più addetti) che dichiarano di essere impegnate in azioni volte a migliorare il benessere lavorativo del proprio personale; 688 mila (66,6%) che svolgono azioni per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività; 670 mila (64,8%) che si sono attivate per migliorare il livello di sicurezza all'interno della propria impresa o nel territorio in cui operano. (ANSA).