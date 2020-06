Borsa: Milano tonica (+1,4%) con Europa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in chiaro rialzo dopo l'avvio ampiamente positivo di Wall street: Parigi è la Borsa migliore del momento con un aumento dell'1,8%, seguita da Londra e Milano che salgono dell'1,4%, con Madrid in aumento dell'1,2% e Francoforte che ondeggia attorno a una crescita di un punto percentuale.

In Piazza Affari, in particolare, sempre molto bene Atlantia che sale di quasi il 6% a 14,6 euro, seguita da Banca Generali (+4%), Campari e Cnh in aumento di tre punti percentuali.

Acquisti anche su Fca (+2,7%), mentre cedono Diasorin e Bper, in calo dell'1,6%. (ANSA).