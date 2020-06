Borsa: Europa conferma recupero, Parigi +2%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Le Borse europee consolidano il recupero dopo il crollo di ieri sui timori legati ad un nuova ondata del Coronavirus in scia ad una recrudescenza della pandemia negli Stati Uniti e in America Latina. Parigi guadagna il 2%, Londra e Francoforte l'1,2% mentre Milano con il Ftse che rivede i 19mila punti sale dell'1,45%.

L'indice d'area Euro Stoxx 600 guadagna oltre 1 punto percentuale con energia, industriali e finanziari che dettano il passo. Lo spread è in area 192 punti base. (ANSA).