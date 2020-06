Tesoro, colloca 9,5 mld Btp, tassi in calo

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il Tesoro ha collocato in asta 9,5 miliardi di euro complessivi in tre Btp con rendimenti in calo.

Nel dettaglio sono stati collocati 5 miliardi del Btp a 3 anni con un rendimento dello 0,46% contro lo 0,87% della precedente operazione. Per il titolo a 7 anni da 2,5 miliardi il rendimento è sceso all'1,1% da 1,53%. Collocati anche 2 miliardi del titlo con scadenza 2036 al rendimento di 1,91% contro il 2,06% precedente. (ANSA).