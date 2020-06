Italgas: ricavi 2020 oltre 1,3 miliardi, Mol 980 mln

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Italgas prevede di chiudere l'esercizio con ricavi "superiori a 1,3 miliardi di euro" e un margine operativo lordo compreso tra 960 e 980 milioni di euro.

Sono le stime diffuse al mercato all netto dell'effetto Covid 19. Il Gruppo prevede inoltre investimenti per "oltre 700 milioni". L'utile operativo è previsto fra 530 e 550 milioni, con un indebitamento netto finanziario di "circa 4,5 miliardi di euro". "Le performance registrate negli ultimi mesi e la rapidità con cui la quasi totalità dei cantieri di costruzione delle reti ha ripreso le proprie attività - spiega il Gruppo in una nota - dimostrano la capacità della Società di reagire utilizzando tutte le nuove tecnologie sviluppate dalla Digital Factory". (ANSA).