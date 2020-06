Confindustria: Bonometti, forza imprese sola non sufficiente

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - "La forza dell imprese da sola non è sufficiente. Il sistema Lombardia ha reagito, devo darne atto all'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, che ha adottato subito delle azioni che sono servite nell'immediato, ma non bastano". Così il, presidente di Confindustria, Marco Bonometti, in un webinar organizzato per fare il punto sull'andamento economico regionale.

"Vogliamo soluzioni drastiche per sopperire a questo momento - ha aggiunto - e stiamo discutendo con la Regione per trovare una soluzione importante al problema liquidità. Le aziende non hanno avuto ancora alcun beneficio, bisogna passare dalle parole a fatti. L'esperienza del covid ha messo in evidenza tutti i limiti legati a burocrazia. Sfido chiunque ad applicare le misure adottate". (ANSA).