Avvio in ribasso a Piazza Affari le Borse temono nuova ondata di Covid

Avvio in forte ribasso per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo del 2,71% a 19.222 punti.

Partenza difficile per le Borse europee, che si allineano alla chiusura pesante di quelle asiatiche sui rinnovati timori per l'avanzata del coronavirus negli Usa e in America Latina e per i suoi effetti sull'economia. A Francoforte l'indice Dax ha avviato le contrattazioni in calo del -2,45% a 12.223 punti, a Londra il Ftse 100 cede il 2,32% a 6.182 punti mentre a Parigi il Cac 40 perde il 2,52% a 4.925 punti.

Borse asiatiche in profondo rosso sui timori per una seconda ondata di coronavirus dopo che negli Usa i casi di positività hanno superato quota due milioni e l'avanzata dell'epidemia in America Latina preoccupa profondamente l'Oms.Tokyo ha perso il 2,8%, Sydney il 3% e Seul l'1,4% mentre, sul finale di seduta, Hong Kong cede il 2%, Shanghai e Shenzhen l'1% Pesanti i future europei, con Milano giù del 2,2%, Francoforte del 2,1% e Londra dell'1,8%. A Wall Street, quelli sull'S&P perdono l'1,4%.