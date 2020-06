Atlantia: trimestre in rosso, perdita da 10 milioni

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Conti in rosso per Atlantia che ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con una perdita netta di 10 milioni di euro a fronte di un utile analogo precedente di 154 milioni. Il traffico aeroportuale è diminuito del 33,3% per Adr, mentre quello autostradale del 20,7% nella rete di Aspi in Italia.

Riguardo alle trattative con il governo sulla concessione di Autostrade per l'Italia, il gruppo sottolinea di mantenere "la facoltà di avvalersi di tutti gli strumenti convenzionali" a tutela della convenzione autostradale ad Aspi, "pur continuando a confidare in una rapida e positiva soluzione della vicenda".

(ANSA).