Pressing per nuovo scostamento da almeno 8-10mld

Pressing per un nuovo scostamento da almeno 8-10 miliardi già entro la fine di giugno, per avere risorse a disposizione da destinare ai settori più in difficoltà, dall'automotive al turismo, fino alla scuola, che ha bisogno di fondi cospicui per preparare la riapertura in sicurezza a settembre. "Servono subito altre risorse - conferma il viceministro all'Economia Laura Castellli - prima della manovra, per concludere gli interventi legati all'emergenza". Tra le voci che hanno bisogno di essere rifinanziate anche gli enti locali.

Intanto il govenatore di Bankitalia Ignazio Visco ha ribadito le stime per un crollo del Pil fra il 9,2 e il 13,1% quest'anno. Anche se dai "dati di alcune regioni" arrivano "dei segnali" di recupero dell'economia italiana. Visco ha ribadito che la situazione "del mercato del lavoro in Italia è molto difficile". " Non ci sono rischi dall'utilizzo del Mes -ha precisato il governatore - ma non è una manna"