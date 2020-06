Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,1354

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Avvio di giornata in rialzo per l'euro contro il dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,1354 a fronte del valore di 1,1334 di ieri sera a New York.

Nei confronti dello yen a moneta unica scende a 121,95. (ANSA).