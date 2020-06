Borsa: Milano riduce rialzo (+0,6%) con Eni, Fca e banche

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Riduce il rialzo Piazza Affari (Ftse Mib -0,6%) con l'inversione di rotta in territorio negativo di Fca (-0,12%), Eni (-0,8%) e Saipem (-1,29%). La prima a differenza di Peugeot (+1,29% a Parigi), in attesa delle risposte ai rilevi dell'Antitrust europea sulle nozze previste a inizio 2021. Le altre due scontrano invece il calo del greggio (Wti -2,3% a 38,05 dollari) in vista del vertice dell'Opec. Con il rialzo dello spread oltre quota 180 punti perdono smalto anche i bancari Banco Bpm (+0,2%) , Ubi (+0,3%) e Intesa (+0,25%). Girano in calo poi Unicredit (-0,8%) e Bper (-3%).

Proseguono gli acquisti su Moncler (+3,86%), Diasorin (+2,17%), Atlantia (+1,57%) e Leonardo (+0,7%). Bene Snam (+1,27%) dopo due nuove acquisizioni e il lancio di un bond da 500 milioni per la transizione energetica. (ANSA).