Borsa: Milano amplia rialzo, spread scende a 178

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Piazza Affari amplia il rialzo segnato in apertura (Ftse Mib +1,2%) spinta dallo spread tra Btp e Bund in calo a 178 punti. Gli acquisti si concentrano su Moncler (+3,48%), Leonardo (+2,6%), Banco Bpm (+2,29%) e Atlantia (+2,21%).ò Rimbalzano Ubi ((+1,61%) e Intesa (+1,7%) dopo il tonfo della vigilia per i rilievi dell'Antitrust sull'Ops della Ca' de Sass sull'ex popolare. Positiva anche Fca (+1,5%), debole nella vigilia per analoghi motivi a livello Ue in questo caso per le nozze con Peugeot (+1,12% a Parigi).

L'attesa per il vertice dell'Opec sostiene Eni (+0,45%) e Saipem (+1.02%) nonostante il calo del greggio (Wti -1,9% a 38,2 dollari al barile). (ANSA).