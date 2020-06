Borsa: Milano (-1%) peggiora con Europa, giù banche e auto

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Si appesantiscono le borse europee nell'ultima fase della seduta in scia al peggioramento degli indici statunitensi, che restano in attesa della decisione della Fed sui tassi e del discorso del suo presidente, Jerome Powell.

Milano è la peggiore e lascia sul terreno l'1% appesantita dai bancari, a partire da Bper (-4,57%) con lo spread (ora a 187 punti) , risalito con le stime dell'Ocse su debito e Pil, e dagli automobilistici guidati da Cnh (-5,5%).

Debole Parigi (-0,71%), meno Francoforte (-0,45%) e Londra (-0,21%) per quanto sia passata in calo. (ANSA).