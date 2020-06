Borsa: Europa sale dopo record Nasdaq, bene Madrid

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Dopo i primi scambi restano in leggero rialzo tutti i listini finanziari del Vecchio continente, in scia al clima positivo lasciato dai record segnati ieri dal Nasdaq. Milano (+0,8%) è con Madrid di qualche frazione la Borsa migliore dell'avvio di giornata, anche grazie alla calma sui titoli di Stato europei. Francoforte e Parigi salgono dello 0,6% mentre Londra segna un aumento dello 0,4%.

L'attesa appare rimandata soprattutto alla conferenza del presidente della Fed Powell questa sera a mercati azionari europei chiusi, con il settore finanziario (+1,4% l'indice di comparto) a trainare gli acquisti e quello farmaceutico che accusa qualche vendita. A Madrid bene Banco Sabadell che ha raggiunto un aumento del 5%, mentre a Londra spicca il gruppo bancario Lloyds in aumento di oltre il 3%. (ANSA).