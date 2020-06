Borsa: Europa oscilla dopo avvio Wall Street, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Le Borse europee oscillano con l'avvio in altalena di Wall Street che dopo un'apertura col segno più si è ora orientata al ribasso anche se il Nasdaq, positivo, ritocca i massimi. In un clima instabile i listini europei, che erano migliorati, frenano. Da una parte ci sono le attese dal meeeting della Fed di tassi invariati e della conferma della volontà di continuare a supportare l'economia della locomotiva Usa. Dall'altro impensieriscono le previsioni dell'Ocse per i paesi del Vecchio Continente, alla vigilia della riunione dell'Eurogruppo che ha sul tavolo ancora il Recovery Fund. Milano cede lo 0,6% con un listino a due velocità: svettano Fineco (+2,9%) e Tim (+2,1%), quest'ultima sulla scia del piano Colao per lo sviluppo del Ftth e del 5G, mentre fanno da zavorra Bper (-4,1%) e Cnh (-4,2%). Parigi arretra dello 0,32% e Francoforte dello 0,24%. Londra fa meglio e resta sulla parità (+0,07%) (ANSA).