Borsa: Europa amplia calo, spread a 183, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Ampliano il calo le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con Milano (-1%) in coda dietro a Francoforte (-0,93%), Madrid (-0,7%), Parigi (-0,64%) e Londra (-0,53%). In rialzo a 183 punti lo spread, mentre segna il passo il greggio (Wti -2,8% a 37,8 dollari) nel giorno in cui si riunisce l'Opec. Negativi i futures Usa dopo le previsioni sul Pil dell'Ocse, in attesa delle richieste di mutui e soprattutto della decisione della Ferd sui tassi, previsti invariati allo 0,25%), con successiva conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Scivolano in particolare i petroliferi Saipem (-3%), Bp (-2,45%), Eni (-2,1%), Shell (-2%) e Total (-1,4%). In campo automobilistico deboli Fca (-2,6%), Daimler (-2%) e Peugeot (-1,9%), insieme a Continental (-4%) e Pirelli (-1,86%). Sotto pressione i bancari Bper (-3,9%), Unicredit (-3,1%), Banco Bpm (-1,8%), Intesa e Ubi (-1,6% entrambe). Giù anche SocGen (-3,1%), Santander (-1,62%) e Hsbc (-1,7%). Pochi gli acquisti, limitati ai telefonici Tim (+3,12%) e Cellnex (+2,47%) e al lusso con Moncler (+2%) e Burberry 8+0,6%).

(ANSA).