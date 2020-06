Borsa: Asia poco mossa, occhi su tassi Fed, Tokyo +0,15%

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Borse orientali poco mosse nel giorno in cui la Fed decide sui tassi Usa. In calo oltre le stime gli ordini industriali giapponesi, mentre rallentano più del previsto i prezzi in Cina. Tokyo ha guadagnato lo 0,15%, Taiwan lo 0,71%, Seul lo 0,31% e Sidney lo 0,06%. Ancora aperte Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,47%) e Mumbai (-0,45%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa della produzione industriale francese, dell'asta di Bot italiani a 12 mesi e del vertice dell'Opec. In arrivo dagli Usa le richieste settimanali di mutui e l'andamento dell'inflazione (ANSA).