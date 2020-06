Borsa: Milano gira in negativo (-0,9%), giù le banche

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Gira in negativo (-0,9%) subito dopo l'apertura la Borsa di Milano, con le banche in fondo al listino principale, con lo spread Btp-Bund che balza a 177 punti, da Unicredit (-3,5%) a Intesa (-2,9%), Ubi (-2,9%) e Bper (-1,9%). Male anche Mediobanca (-2,3%) e pesa Fca (-3%).

In cima al listino principale Cnh (+8,7%), il giorno dopo il debutto di Nikola a Wall Street che ricopre d'oro Iveco, e va in asta di volatilità, così come Diasorin (+2,1%), che rimbalza dopo il tonfo del giorno precedente sullo stop del Tar della Lombardia all'accordo col San Matteo per i teste sierologici.

Tra i titoli in rosso anche Generali (-2,8%) e rimbalza in negativo Cattolica (-3,2%) dopo i guadagni del giorno precedente. (ANSA).