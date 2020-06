Borsa: Milano debole, pesano Ubi e Intesa, bene Cnh

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Piazza Affari si conferma debole seppure sopra ai minimi (-1,8%) frenata da Ubi (-5,1%) e Intesa (-4,28%) dopo le prime valutazioni dell'Antitrust sull'Ops lanciata dalla Ca' de Sass sull'ex banca popolare. Con lo spread tra Btp e Bund in rialzo a 178,6 punti scivolano anche Unicredit (-3,87%) e Banco Bpm (-3%), frenate anche dall'estensione della raccomandazione al blocco dei dividendi al gennaio 2021. In luce Cnh (+3,4%), sull'onda lunga dell'ingresso nel produttore di camion elettrici Nikola, sotto pressione Fca (-4,4%), in linea con gli automobilistici europei. Segno meno per Eni (-3%) e Saipem (-2,78%) con il calo del greggio (Wti -1,6% a 37,58 dollari). (ANSA).