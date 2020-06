Borsa: Europa giù con Wall Street, Milano -1,6%

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Si confermano in calo le principali borse europee sulla scia dell'andamento degli indici Usa. Milano e Parigi (-1,8% entrambe) fanno un po' meglio di Madrid (-2,2%), Londra (-2%) e Francoforte (-1,9%). Scendono rispetto ad aprile le vendite al dettaglio mensili negli Usa secondo il Redbook, mentre il greggio (Wti -0,4%) fa un ulteriore passo indietro.

Pesano in generale sui listini le prese di beneficio, ma sul settore bancario influisce in particolare il prolungamento fino al prossimo mese di gennaio della raccomandazione della Bce a non distribuire dividendi. In Piazza Affari scivolano Ubi (-4,87%) e Intesa (-4,3%), dopo le prime indicazioni dell'Antitrust sull'Ops, ma soffrono anche Unicredit (-3,98%) e Banco Bpm (-2,5%), con lo spread tra Btp e Bund in rialzo sopra quota 180 punti. Pesanti a Londra Lloyds (-4,6%) ed Hsbc (-3,46%), mentre a Parigi cedono SocGen (-6,5%) e Bnp (-3,4%), a Madrid Bbva (-3,8%) e a Francoforte Commerzbank (-4,3%).

Sotto pressione Repsol (-5,4%), Eni (-3,6%) e Shell (-3,5%), mentre in campo automobilistico scivolano in particolare Peugeot (-3,7%) ed Fca (-4,37%), dopo i chiarimenti chiesti dall'Antitrust europea sulle nozze. Soffrono comunque anche Daimler e Renault (-3% entrambe). Scivolone di Orange (-4,5%)tra i telefonici e di Rolls Royce (-7%) nel settore aerospaziale (ANSA).