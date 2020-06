Borsa: Europa debole nel finale, Milano -1,45%

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Borse europee deboli nel finale, mentre a New York Dow Jones (-0,6%) e Nasdaq (+0,3%) procedono contrastati. In rialzo lo spread tra Btp e Bund sopra quota 179 punti, in calo invece il greggio (Wti -0,7%). Le peggiori sono Londra (-1,95%) e Madrid (-1,85%), precedute da Francoforte (-1,13%), Parigi (-1,26%) e Milano (-1,45%).

Pesano ancora sui listini le prese di beneficio dopo i precedenti rialzi, ma sul settore bancario influisce in particolare il prolungamento fino al prossimo mese di gennaio della raccomandazione della Bce a non distribuire dividendi. In Piazza Affari scivolano Ubi (-4,9%) e Intesa (-4,2%), dopo le prime indicazioni dell'Antitrust sull'Ops, ma soffrono anche Unicredit (-4%) e Banco Bpm (-3,1%). Pesanti a Londra Rbs (-6,4%) e Lloyds (-4,7%), a Parigi SocGen (-7,15%) e Credit Agricole (-6,5%), a Madrid Bbva (-4,4%) e a Francoforte Commerzbank (-4,6%). Segno meno per i petroliferi Repsol (-4,9%), Shell (-4,2%), Eni (-3,1%) e Total (-2,5%), mentre in campo automobilistico segnano il passo Peugeot (-3,6%) ed Fca (-3,8%), dopo i chiarimenti chiesti dall'Antitrust europea sulle nozze in programma tra i due gruppi. Leggermente più caute Daimler e Renault (-2% entrambe) e Volkswagen (-1,8%). Scivolone di Orange (-4,35%) tra i telefonici e, nel settore aerospaziale, di Airbus (-6,3%), Rolls Royce (-5,9%) e Leonardo (-3,8%). (ANSA).