Borsa: Asia in ordine sparso, su Cina e Hong Kong, giù Giappone

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Borse asiatiche in ordine sparso, con Cina, Hong Kong (Hang Seng +1,8% a mercati aperti) e Australia in rialzo (chiude a +2,4%), mentre cala il Giappone ed è stabile la Corea del sud (Kospi +0,04% a Borsa aperta). A Tokyo 'indice Topix chiude in calo dello 0,1%, con Asahi Broadcasting Group per le tv e Miraial per la manifattura a pesare in negativo, e il Nikkei un -0,3%. A Shanghai invece lo Shenzen sale dello 0,4% a mercati ancora da chiudere.

Positivi i future per le principali Borse europee, che dovrebbero quindi aprire in rialzo, mentre in giornata sono attesi, dopo il saldo della bilancia commerciale di Germania e Francia, anche il Pil e l'occupazione nell'Eurozona, e il Redbook negli Usa. Non dovrebbero invece arrivare novità, secondo gli analisti, dalla riunione del Fomc della Fed di oggi e domani, che probabilmente confermerà la linea adottata, con proiezioni macro di una curva a "V". Torna intanto in rialzo il petrolio (Wti +1% a 38,5 dollari al barile), mentre l'oro è piatto (+0,01%). (ANSA).