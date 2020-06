Cnh: Iveco al 7,11% di Nikola

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Iveco, con un investimento di 250 milioni di dollari, entra al 7,11% di Nikola, la società americana quotata al Nasdaq con cui aveva una partnership già dal 2019, soprannominata 'la Tesla dei camion'.

Il 3 giugno, precisa una nota riassumendo l'operazione, è stata perfezionata la fusione tra VectoIQ Acquisition Corp., società quotata veicolo di investimento, e Nikola Corporation.

In base agli accordi i precedenti azionisti di Nikola hanno ricevuto 1.901 azioni di VectoIQ per ogni azione posseduta di Nikola e sono diventati azionisti di VectoIQ, che a sua volta ha cambiato denominazione in Nikola Corporation.

Come risultato della Fusione, Iveco detiene ora 25.661.449 azioni di Nikola Corporation, che corrispondono all'incirca al 7,11% del capitale azionario in circolazione di Nikola. (ANSA).