Borsa: Milano sale (+1%), spread a 169, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Sale la Borsa di Milano (+1%), meglio delle altre principali Piazze europee, in una giornata in cui il Tesoro lancia il Btp Futura per finanziare emergenza e ripresa. Con lo spread Btp-Bund a 169 punti vanno bene le banche, da Bper (+6,4%), a Unicredit (+4%), Ubi (+3,5%) dopo il via libera della Bce all'ops di Intesa (+3,2%). Tra i titoli in luce nel listino principale Mediobanca (+5,8%), che nella partita è advisor di Ca' de Sass, Azimut (+5,6%), Poste (+3,2%) e Tim (+3%). In forma anche i petroliferi, con il greggio in calo (wti -1,2% a 39 dollari al barile) dopo l'allungo in seguito al nuovo accordo sui tagli dell'Opec plus, con Saipem (+5,6%), Tenaris (+3,4%) e Eni (+3%).Guadagna Fca (+3%), come tutto il comparto nel Vecchio continente, tranne Ferrari (-1,2%).

Soffre Diasorin (-4,7%) col Tar che ha bloccato l'intesa col San Matteo, perdono Amplifon (-3,3%) e Atlantia (-1,9%). Male il lusso con Moncler (-2,4%) e Ferragamo (-1%). (ANSA).