Borsa: Europa resta debole, Milano controcorrente (+0,50%)

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Le Borse europee si confermano deboli con l'indice d'area Stoxx 600 che cede oltre mezzo punto percentuale con vendite in particolare sui titoli legati all'informatica e al farmaceutico.

Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,63% dopo il crollo record della produzione industriale tedesca ad aprile, prima dell'allentamento delle misure di lockdown. Parigi segna invece un -0,47% mentre Londra è piatta (-0,01%).

In controtendenza Milano con il Ftse Mib che allunga a +0,50% (20.291 punti) ed ampiamente su i livelli pre-lockdown mentre l'Istat indica un rialzo del pil nel Paese nel secondo semestre. In particolare da segnalare lo scatto, con lo spread a 170 punti, dei bancari con Mediobanca (+4,92%), Bper (+4,45%), Ubi (+3,9%) , Unicredit (+3%), Intesa (+2,6%). Attesa a livello continentale nel primo pomeriggio l'audizione all'Europarlamento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Petrolio sempre in rialzo con il wti a 39,86 dollari al barile mentre sul fronte dei cambi l'euro passa di mano a 1,1304 dollari. (ANSA).