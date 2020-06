Borsa: Asia in cauto rialzo, Europa attesa negativa

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Borse di Asia e Pacifico in cauto rialzo ad eccezione di Tokyo che sale dell'1,37% dopo la corsa di Wall Street di venerdì con il balzo a sorpresa dell'occupazione americana. Sul mercato resta l'ottimismo con molti Paesi a lavoro per il rilancio dell'economia dopo il crollo seguito all'emergenza sanitaria dettata dal Covid. A ridosso, invece, della parità Hong Kong (+0,12%), Shanghai (+0,25%) Shenzhen (+0,05%) ma anche Seul (+0,12%) mentre è chiusa per festività Sydney.

Negativi i future sull'Europa mentre in Germania si registra il crollo record della produzione ad aprile. Vista in rialzo invece Wall Street con il petrolio che sale dopo l'accordo raggiunto sabato all'Opec+ sul prolungamento dei tagli alla produzione con Wti che viaggia vicino ai 40 dollari al barile.

Per quanto riguarda l'Europa nel primo pomeriggio è atteso un intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde dopo le mosse messe in campo da Francoforte la scorsa settimana. (ANSA).