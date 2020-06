Borsa: Milano svetta in Europa con banche, Fca e Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Piazza Affari prosegue la sua corsa, con il Ftse Mib che sale del 2,1% e torna sopra i 20 mila punti. Un rally a cui partecipano anche gli altri listini europei - Parigi sale dell'1,9%, Francoforte dell'1,5% e Londra dello 0,9% - è che è dettato dall'euforia degli investitori per le nuove misure di stimolo varate dalla Bce.

A Piazza Affari brillano i bancari con Bper (+7,4%), Mediobanca (+4%) e Banco Bpm (+4%) mentre lo spread Btp-Bund si mantiene a 174 punti. Bene Ferragamo (+7,3%) ed Fca (+5,8%) mentre si torna a parlare di incentivi per l'auto, in luce Saipem (+4,6%) ed Eni (+4%), in scia al rialzo del petrolio, Unipol (+4,4%) e Leonardo (+4,1%). Corre Banca Profilo (+20 in asta di volatilità) con Sator che si prepara a vendere e Anima (+6,6%) dopo il rafforzamento della presa di Banco Bpm.

L'euro continua a salire dopo le mosse della Bce, anche se frena un po' la sua corsa sul dollaro, con cui scambia a 1,133 (+1,1%). Bene il petrolio con il wti a 38 dollari (+1,9%) e il brent a 41 (+2,5%) (ANSA).